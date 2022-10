Napoli/Rangers di Champions, oltre la metà dei biglietti volati via

Trasferta vietata per i tifosi residenti a Napoli: un peccato. Una febbre che cresce sempre di più tra i tifosi azzurri. Tant’è che anche per la gara di mercoledì con i Glasgow Rangers sono stati venduti già 35mila biglietti. Gli scozzesi hanno provato ancora ieri a chiedere all’Uefa di far andare a Napoli i propri tifosi (trasferta vietata dopo che all’andata per i funerali della Regina Elisabetta venne impedito ai sostenitori azzurri di partire per Glasgow). Dopo la nota del club: «Comunque non viaggiate per Napoli per motivi di sicurezza». Mancano ancora 4 giorni per avere uno stadio il “Maradona” vicino al sold-out e avvicinarsi anche al primo posto nel girone A di Champions League, dopo aver conquistato la matematica qualificazione agli ottavi di finale.

Fonte: Il Mattino