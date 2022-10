Mourinho: “Spalletti è mio amico, ci rispettiamo, ma sa che perdere qui non è un bluff”

Josè Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato oggi in conferenza stampa alla vigilia della gara all’Olimpico contro il Napoli di Spalletti, e tra le altre cose si è soffermato proprio sul tecnico azzurro.

Spalletti l’ha definito un super allenatore, è pre tattica?

“Non ho sentito Luciano. Ma non penso che sia un bluff. E’ mio amico? E’ vero. E’ vero che ci rispettiamo. Lui è un bravissimo allenatore e io non sono scarso. Che lui pensa di vincere domani è verità, ma lui sa che non è facile domani. Sa che perdere qui non è un bluff. C’è rispetto per l’avversario. Noi abbiamo giocato contro gli ultimi in classifica e siamo usciti ridendo, ma attenzione che il quarto in classifica non è scarso. Sarà una partita difficile”.