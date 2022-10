Meno spese, più show. Ecco l’ideona di De Laurentiis

Aurelio e Dan sono legati da stima reciproca oltre che dal calcio, dal cinema e dal sole della California, e se vogliamo il filo sottile che li unisce può anche essere spiegato così: mister Dan sta lavorando per riportare la Roma sul colle dei virtuosi dei bilanci proprio come ha fatto il signor Aurelio con il Napoli.

Factory della Comunicazione

Il Napoli di De Laurentiis: un modello, un simbolo, un’ispirazione per chi alle spalle non ha multinazionali, petrodollari o il vento dell’Est a gonfiare le vele. Il club azzurro è una questione di famiglia, tecnicamente un’azienda snella fondata su idee chiarissime e sulle intuizioni brillanti dei suoi uomini chiave: su tutti Spalletti, un po’ pilota di Formula 1 e un po’ direttore artistico dello spettacolo del campo; e il ds Giuntoli, la mente e il braccio del mercato e il cacciatore di talenti che insieme con il suo staff ha scovato Kvaratskhelia, Lobotka, Anguissa, Kim e gli altri giocatori che oggi sono conosciuti come quelli della rivoluzione di giugno.

Un piano studiato con cura da mesi ma anche uno tsunami economico e tecnico che in un colpo solo ha prodotto: una squadra più giovane e finora vincente, imbattuta e prima sia in campionato sia nel gruppo di Champions League, nonché l’abbattimento del monte-ingaggi. Un capolavoro. Arricchito peraltro dalla qualificazione agli ottavi di Champions con due giornate d’anticipo. Roba da magic touch. Fonte: CdS