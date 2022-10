Kvicha Kvaratskhelia è l’uomo simbolo di questo Napoli, coi suoi dribbling e le sue giocate, ma è anche l’uomo dei record, come riporta Opta Paolo. Fin qui il numero 77 azzurro, infatti, ha preso parte a 13 gol in 14 partite in questa stagione con il Napoli in tutte le competizioni (sette reti e sei assist), più di qualsiasi altro calciatore di Serie A nel 2022/23.

Factory della Comunicazione