Il quotidiano “Olè” per la prima lista dell’Argentina dà un’anticipazione che farebbe impazzire il Cholito

Sono ore di attesa per il Cholito Simeone. Il commissario tecnico della Seleccion argentina, Scaloni, vincitore della Copa America 2021, sta per rendere nota la lista dei convocabili per i Mondiali in Qatar. La Fifa prevede un elenco minimo di 35 nomi, che scenderanno a 26 in quello ufficiale da consegnare il 14 novembre. Ma secondo le indiscrezioni del quotidiano sportivo argentino Olé il ct della Albiceleste scriverà dai 40 ai 50 calciatori, compresi ovviamente quelli che hanno avuto problemi fisici, come il romanista Dybala e lo juventino Di Maria.

Secondo Olé, nell’elenco degli undici attaccanti c’è Simeone jr, che ha giocato solo quattro partite nella Seleccion e l’ultima quasi quattro anni fa, novembre 2018. Poi non è stato preso in considerazione anche se ha giocato e segnato con regolarità in serie A. E, tenendo presente il minutaggio col Napoli, ha una buona media anche in azzurro con 4 reti in 9 gare, peraltro non tutte giocate per intero, in campionato e Champions League.

Il Mondiale è il sogno del Cholito, che si è intanto umilmente messo a disposizione del Napoli, cercando di farsi trovare pronto, quando è schierato da titolare ma anche da riserva. Certo, con il rientro di Osimhen lo spazio rischia di ridursi ulteriormente per lui ma accetterà le decisioni di Spalletti. D’altra parte, era consapevole della “gerarchia” che c’era a Napoli e questa è una scelta che ha voluto fortemente fare.

Per ora, i giocatori del Napoli che dovrebbero partecipare ai Mondiali sono sei: il polacco Zielinski, il sudcoreano Kim, l’uruguaiano Olivera, il portoghese Rui, il messicano Lozano e il camerunense Anguissa. Fonte: Mattino.it