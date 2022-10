[Formazioni] Roma-Napoli: ballottaggio a centrocampo per i giallorossi. Olivera “insidia” Mario Rui

Domani sera allo stadio Olimpico, fischio d’inizio ore 20,45 il Napoli sfiderà i padroni di casa della Roma per l’undicesima giornata. Per i giallorossi c’è un dubbio di formazione, inerente al centrocampo, Matic o Camara, con il secondo in vantaggio sull’ex Chelsea e United. Per il resto sarà Zalewski ad occuparsi di Kvaratskelia e infine in attacco Zaniolo al fianco di Abraham. In casa azzurra oggi provino decisivo per Anguissa, poi si deciderà se convocarlo oppure no. Olivera-Mario Rui in ballottaggio sul lato sinistro. In avanti spazio a Politano, Osimhen e il georgiano.

Fonte: CdS