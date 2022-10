Factory della Comunicazione – Entra nel mondo dell’informazione! Costruisci il tuo futuro

Factory della Comunicazione

Scopri la comunicazione nell’era digitale con questa preziosa opportunità di acquisire le conoscenze di base e approfondire il variegato mondo dell’informazione e le nuove tecniche di comunicazione.

OBIETTIVI

Il corso mira a formare nuove figure professionali nell’ambito della comunicazione attraverso un percorso teorico-pratico, con lezioni in aula e tirocinio finale presso testate giornalistiche autorizzate dal Tribunale.

Agli interessati sarà data la possibilità di intraprendere il percorso da praticante pubblicista, al termine del quale sarà rilasciata la documentazione per acquisire il titolo valido per lo svolgimento della professione.

Contatti:

https://www.factorydellacomunicazione.it/

Mail [email protected]

Tel. 3487777251

