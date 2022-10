F. Lucchesi: “In big match del genere vince il più forte nei 90 minuti”

Fabrizio Lucchesi, dirigente, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro.

“Spalletti contro la sua Roma? Sono emozioni che da professionista vivi male, alla vigilia delle partite del genere. Poi però in campo dai tutto te stesso per provare a vincere, dimostrando due volte di essere bravo. La sfida con Mou è esaltante, sono due allenatori che incidono fortemente sulle proprie squadre. Il Napoli in questo momento è più avanti, ma in big match del genere vince il più forte nei 90′ e non la migliore squadra in valori assoluti. Il Napoli merita ampiamente l’attuale primo posto, la Roma alterna buoni momenti ad altri meno brillanti, rimanendo sempre un’ottima squadra. Non vedo uno 0-0 come lo scorso anno, sarà una gara tutta da gustarsi”