Il solito Ajax dominante in patria. I Lancieri vincono 4-1 in casa del RCK Wallwijk nella 11ª giornata di Eredivisie con le doppiette di Berghuis e Brobbey, in mezzo il momentaneo pari di Clement. Olandesi in fuga solitaria in testa al campionato a +4 quattro punti sul PSV Eindhoven e che lanciano un forte segnale in vista della decisiva sfida di Mercoledì con il Liverpool in Champions League

