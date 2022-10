Euro 2032: l’occasione per De Laurentiis di trasformare il Maradona

L’Italia è candidata ad ospitare Euro 2032. La Federcalcio e il neo Ministro dello Sport, Andrea Abodi, a cui sono giunti pubblicamente gli auguri per un buon lavoro da parte del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, inseriranno gli stadi italiani al centro del progetto da presentare alla Uefa. Tra le città designate in vista della competizione c’è anche Napoli. Questi gli stadi: Napoli, Roma, Torino Allianz, Bologna, Cagliari, Bari, Genova, Palermo, Firenze, Milano. Quando la patata bollente passerà alla Uefa, la scelta sarà tra gli stadi di Italia e Turchia. Viste le intenzioni della FIGC, sembrerebbe più che ovvio un ammodernamento degli impianti sportivi in Italia. Progetto al quale starebbe già pensando la SSCN nella persona del suo patron. Infatti, come dichiarato da Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli, De Laurentiis starebbe già lavorando per ottenere una concessione pluridecennale e trasformare il Maradona in un impianto prettamente calcistico.

