Collovati: “La gara di domani all’Olimpico darà l’effettiva misura delle ambizioni”

Fulvio Collovati, ex calciatore ed opinionista, ha parlato ai microfoni di Radio Marte alla trasmissione Marte Sport Live. «La gara di domani all’Olimpico darà l’effettiva misura delle ambizioni del Napoli. Gioca contro la quarta in classifica, senza Dybala che è il suo miglior giocatore: credo che sia un’occasione più unica che rara per un Napoli che viaggia a gonfie vele. Con la mentalità che hanno acquisito, i ragazzi di Spalletti andranno a Roma per vincere alla loro maniera, non pensando al “corto muso”. Quella mentalità appartiene di più ai giallorossi che badano più alla fase difensiva e che poi, affidandosi al talento dei singoli e al carisma del suo allenatore, riescono spesso a risolvere le partite a proprio favore. Ma il Napoli è il Napoli, in questo momento. La Roma, secondo me, non ha una grande solidità difensiva. Dipendesse da me, schiererei Raspadori dall’inizio e getterei nella mischia Osimhen che spacca la partita a gara in corso, mossa che si è rivelata vincente nelle ultime partite. Se penso a questi due calciatori, più Simeone…ma vi rendete conto che valore aggiunto ha a disposizione Spalletti rispetto alla scorsa stagione? La Roma ha problemi in attacco ma attenzione che i centrocampisti sanno far gol: Pellegrini, Cristante…Zaniolo lo conosciamo. Quella di Mourinho è una squadra forte, sicuramente temibile ma non è ancora pronta per lo Scudetto. Il Napoli, invece, credo sia pronto per puntare in alto. Spalletti o Mourinho? Il tecnico del Napoli è indubbiamente un ottimo allenatore ma Mourinho non si discute, il suo curriculum parla da solo».

