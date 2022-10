SERIE B FEMMINILE – M. Franco (centr. Napoli): “Contro la Ternana grinta e determinazione”

Napoli Femminile in “prime time” domani contro la Ternana a Cercola. Palla al centro alle ore 20 con le azzurre, prive di Dulcic, Strisciuglio e Toomey, che sfideranno la Ternana, ambiziosa compagine del patron Bandecchi che sta ben figurando con in panchina mister Melillo. “Quella umbra è una compagine giovane ma con alcune calciatrici di esperienza ed un attacco molto prolifico – ammonisce Michela Franco, tornata a Napoli quest’anno dopo un lungo girovagare per l’Italia -. Dovremo mettere in campo grinta e determinazione per riscattare la scialba prestazione di Ravenna ed il pareggio che ne è scaturito. Giocare di sera sarà bellissimo e confidiamo nel sostegno di una folta cornice di pubblico che potrebbe aiutarci a portare a casa il risultato pieno”.

Fonte: Ufficio stampa Napoli femminile