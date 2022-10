Serie A – Juventus-Empoli 4-0: i bianconeri superano momentaneamente l’Inter

All’Allianz Stadium di Torino è andato in scena l’anticipo dell’undicesima giornata del campionato di Serie A tra Juventus ed Empoli. Max Allegri ripropone la difesa a tre con Rugani, Bonucci e Danilo davanti a Szczęsny. Dall’altra parte, Paolo Zanetti conferma il 4-2-3-1 con Pjaca alle spalle di Destro e Satriano in attacco.

Entrambe le formazioni cercano continuità dopo i successi ottenuti rispettivamente contro Torino e Monza nella precedente gara di campionato. A rompere il ghiaccio ci pensa Moise Kean, che all’ottavo minuto di gioco spinge in porta un cross di Filip Kostic dalla sinistra.

Al 32esimo minuto arriva l’occasione più nitida del match per l’Empoli per andare sul 1-1, Mattia Destro si ritrova a tu per tu con Szczęsny ma si fa ipnotizzare dal portiere polacco che respinge la sua conclusione. Pochi minuti dopo McKennie sfiora il raddoppio con un destro ravvicinato respinto da Vicario. Il primo tempo termina 1-0 per la Juventus che ha gestito la prima parte di gara non senza problemi con l’Empoli che ha mostrato un atteggiamento propositivo e ha creato qualche insidia alla difesa bianconera.

Il momento buono per McKennie arriva al decimo minuto della ripresa, calcio d’angolo di Juan Cuadrado e colpo di testa vincente del centrocampista statunitense che firma la rete del raddoppio. Al 64esimo Kean e Kostic replicano l’azione del primo gol ma stavolta l’arbitro ferma tutto per fuorigioco. Al minuto 82, invece, è tutto buono e arriva il terzo gol della compagine juventina sempre da calcio d’angolo.

Stacca Adrien Rabiot più in alto di tutti e chiude i conti sul 3-0. Il timbro sul poker definitivo lo mette sempre il centrocampista ex PSG che con una doppietta porta il risultato sul 4-0 definitivo e permette ai bianconeri di vincere la seconda partita consecutiva dopo il derby. Allegri supera momentaneamente l’Inter in classifica e sale a quota 19 punti al settimo posto. Fermo alla decima posizione, invece, l’Empoli di Paolo Zanetti appaiato con il Torino a quota 11 punti.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Rugani (35′ st Alex Sandro), Bonucci, Danilo; Cuadrado, Locatelli, McKennie (21′ st Paredes), Rabiot, Kostic (39′ st Illing); Kean (35′ st Miretti), Vlahovic (21′ st Milik). A disposizione: Pinsoglio, Perin, Gatti, Soule, Fagioli. All.: Allegri

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto (30′ st Lammers), Parisi; Haas (44′ st Degli Innocenti), Marin, Bandinelli (30′ st Henderson); Pjaca (17′ st Bajrami); Destro, Satriano (17′ st Baldanzi). A disposizione: Ujkani, Seghetti, Cacace, Walukiewicz, Ekong, Fazzini, Ebuehi, Cambiaghi, Guarino. All.: Zanetti

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna

Marcatori: 8’ pt M. Kean ( J ) 55’ st W. McKennie ( J ) 82’ st A. Rabiot ( J ) 94’ st A. Rabiot ( J )

Ammoniti: 36’ pt J. Cuadrado ( J ) 58’ st A. Rabiot ( J ) e M. Satriano ( E ) 69’ st N. Haas ( E )

A cura di Simone Di Maro