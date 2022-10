Serie A – E’ un boom di abbonamenti, ma non per il Napoli!

Il quotidiano La Repubblica fa un po’ il punto della situazione sui dati relativi agli abbonamenti delle squadre di Serie A. Stadi pieni, ma per esempio, si nota che, nonostante i risultati, la sottoscrizione delle tessere da parte dei tifosi del Napoli non esplode: “Dall’inizio della stagione, gli stadi italiani sono i terzi in Europa per riempimento, dietro solo agli inarrivabili, inglesi e tedeschi, sempre oltre il 90%. Ma con più dell’81% di biglietti venduti la Serie A ha staccato francesi e spagnoli, che galleggiano poco oltre il 76%. Tanti si sono abbonati: la Roma ha venduto più di 36 mila tessere stagionali, almeno 15 mila in più dei numeri pre pandemia. Il Milan, con oltre 40 mila abbonamenti, ne ha staccati 7.300 in più del 2019, la Lazio quasi 6 mila in più”. Tante hanno però il segno negativo: Atalanta e Bologna, ma soprattutto Napoli (appena 12 mila tessere), Fiorentina e Juventus. Allo Stadium si inizia anche a vedere qualche posto vuoto: rispetto a maggio, sono 1800 i biglietti venduti in meno ogni partita. Chissà se quando rientreranno Pogba e Chiesa torneranno anche i tifosi.”