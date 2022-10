Roma-Napoli, le ultime sugli infortunati e alcuni ballottaggi

Domenica sera si giocherà il tanto atteso “Derby del Sole”, tra la Roma e il Napoli, gara valevole per l’undicesima giornata ed è uno dei big-match di campionato. In casa giallorossa, ad esempio c’è il recupero di Celik, come terzino sinistro, insieme a Karsdorp, ma l’olandese era già in panchina contro la Sampdoria. Per il resto in attacco spazio ad Abraham rispetto a Belotti. Gli azzurri, come riporta il CdS, oltre ad attendere Anguissa, ma sembra che non si voglia rischiare, mancheranno anche il portiere Sirigu, risentimento muscolare, oltre a Rrahamani. Spalletti, uno degli ex della sfida, ha diversi ballottaggi da sciogliere. Mario Rui in vantaggio rispetto ad Olivera. A centrocampo Ndombele o Elmas, in caso di assenza di Anguissa. Infine in attacco altri due. Politano-Lozano con il messicano in vantaggio e Osimhen-Raspadori, il nigeriano favorito per contrastare la fisicità dei giallorossi.

La Redazione