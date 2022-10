Rangers, il comunicato del club “preoccupato” per i tifosi

Mercoledì allo stadio Maradona di Fuorigrotta è in programma la gara Champions, valevole per la fase a gironi, Napoli Glasgow Rangers. Il club scozzese, in vista della gara, ha contattato il Napoli e la Uefa per consentire la trasferta ai propri sostenitori. La risposta, però è stata negativa. Di conseguenza la società ha diramato un comunicato in cui si dice preoccupata per la sicurezza dei propri tifosi:

“Purtroppo è stato riconfermato da Napoli e Uefa che non c’è intenzione di mettere a disposizione biglietti ai tifosi, nell’interesse dell’integrità sportiva. In quanto tali, i tifosi dei Rangers non potranno entrare nello stadio e non saranno ospitati all’interno della città. È incredibilmente deludente per tutti i nostri tifosi che seguono lealmente il club, con grandi spese personali, e che saranno devastati dal non poter vedere la nostra squadra. Tuttavia, siamo preoccupati per la sicurezza dei nostri tifosi a seguito delle conversazioni con altri club e gruppi di tifosi britannici che hanno assistito a partite a Napoli e, non avendo rassicurazioni sul fatto che la nostra base di fan sarà accomodata, dobbiamo vivamente consigliare ai tifosi di non viaggiare per motivi di sicurezza”.