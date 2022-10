Pioli rimugina ancora: “Secondo me meritavamo qualcosa in più, come col Napoli ad esempio”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, alla vigilia della gara col Monza, ha parlato in conferenza stampa, ed è tornato ancora sulla gara col Napoli. “Il calendario è completamente diverso rispetto alle prime dell’anno scorso; secondo me meritavamo di raccogliere qualcosa in più, come con il Napoli per esempio. Poi ci sono state qualche situazione negativa che va migliorata. Il nostro livello deve essere sempre alto”.