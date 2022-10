ONE STATION RADIO – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Domani sera esame Ternana per il Napoli femminile”

Nel corso di One Station Radio, nel corso della trasmissione “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Questa settimana è stata rilevante per il calcio femminile, perché si sono disputate le gare di Champions Women. La Juve, infatti, ha battuto 2-0 lo Zurigo, mentre la Roma ha superato 1-0 lo Slavia Praga. La curiosa particolarità è legata all’attribuzione del gol siglato dalle giallorosse, non si riesce bene a comprendere la reale paternità. Domani, inoltre, riprenderà la Serie A Femminile e si disputeranno diverse gare interessanti. Andrà in scena la partita tra Milan e Juventus, con quest’ultima a -4 dall’Inter capolista, il quale affronterà il Sassuolo. Si disputerà anche la rilevante sfida salvezza tra Parma e Pomigliano, entrambe a caccia di un successo prezioso, alla ricerca della conquista di punti fondamentali per la classifica”. Prossima gara del Napoli Femminile? “Domani le azzurre dovranno affrontare la Ternana alle ore 20:00 sul terreno di gioco dell’Arena di Cercola. Domenica scorsa ha pareggiato con il Ravenna. Il prossimo avversario del Napoli Femminile non sarà semplice da battere. Ci auguriamo che saranno presenti tanti tifosi allo stadio ad assistere al match. Se la squadra dovesse vincere, agguanterebbe nuovamente la vetta della classifica”.

