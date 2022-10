Oggi all’SSCN Konami Training Center il Napoli si è riunito per continuare la preparazione della sfida di domenica sera contro la Roma. La squadra si è allenata sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione a secco e torello. Successivamente lavoro tecnico tattico e chiusura con partitina a campo ridotto. Anguissa ha svolto prima parte di seduta in gruppo e seconda parte allenamento personalizzato in campo. Sirigu ha fatto terapie e palestra. Terapie per Rrahmani.

Fonte: sscnapoli.it