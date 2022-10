Mondiali in Qatar, Iran escluso e Italia ripescata: la Fifa valuta l’ipotesi

Italia ripescata ai Mondiali ?

Il giornalista Giulio Mola, riporta su Twitter l’indiscrezione che avrebbe del clamoroso: la Fifa è pronta ad escludere l‘Iran dai prossimi Mondiali in Qatar. La notizia potrebbe riguardare da vicino anche l’Italia di Roberto Mancini che potrebbe, come riportato da Calciomercato.it, usufruire di una “wild card” ( in quanto vincitrice dell’ultimo europeo ) per essere ripescata al posto dell’Iran e partecipare alla massima competizione calcistica. L’ipotesi, al momento, appare più remota che realistica ma sicuramente sarà al centro del dibattito nel consiglio Fifa che si terrà nella giornata di domani. Il massimo organo del calcio mondiale non è rimasto indifferente dinanzi alla violazione dei diritti umani e al trattamento dittatoriale nei confronti delle donne che sta facendo scalpore in tutto il mondo. Per questo motivo, non sono escluse sanzioni severe nei confronti della Nazionale iraniana. Situazione complessa e in divenire, ne sapremo di più nei prossimi giorni. Con l’Italia e Mancini spettatori interessati.

Fonte: Calciomercato.it