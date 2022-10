Mathias Olivera a RKK: “Sto imparando grazie a Spalletti, l’alternanza con Mario Rui va bene ad entrambi”

Premere f5 per gli aggiornamenti

“Sono molto contento di questa nuova esperienza, sto apprendendo tanto e continuo a lavorare perchè voglio migliorare sempre di più. Non sto incontrando molta differenza con la Liga, sicuramente qui c’è molta più tattica e molto gioco con il pallone, mi sto adattando senza problemi. Con Mario Rui non ho problemi, è un’ottima persona, oltre che un ottimo calciatore. La nostra alternanza sta bene a me ed anche a lui e soprattutto sta facendo bene alla squadra. Sono da poco qui, ma grazie a Spalletti ho imparato tanto. Mi parla molto durante gli allenamenti, mi fa capire cosa vuole da me e come devo muovermi in campo. La Champions è un sogno che si è avverato. Mi sto godendo tutto, partita dopo partita e poi, visti i risultati e ciò che stiamo facendo, è bellissimo. Giocare il Mondiale è il sogno di un bambino che si avvera, non vedo l’ora di prenderne parte e di difendere i miei colori…In amichevole ho parlato con Cavani che mi ha parlato di club, città e squadra, queste chiacchierate mi hanno aiutato ad ambientarmi. A Roma non dobbiamo fare altro che continuare il nostro percorso, sarà una partita fisica, ma noi proporremo il calcio che abbiamo proposto fino ad ora”

Quest’oggi a Radio Kiss Kiss, il network ufficiale del calcio Napoli, interverrà il terzino sinistro uruguaiano Mathias Olivera. L’ex Getafe parlerà del momento della squadra e presenterà il match dell’Olimpico di domenica contro la Roma. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

La Redazione