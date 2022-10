Marcolin “(Dazn): “Mi aspetto qualche mossa tattica anche da parte di Mourinho perché è un allenatore che studia gli avversari”

L’ex capitano del Napoli e opinionista Dazn Dario Marcolin è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

«Chi giocherà nella Roma? Penso Belotti in attacco, mi aspetto qualche mossa tattica anche da parte di Mourinho perché è un allenatore che studia gli avversari. Il Napoli è da studiare per quello che fa nella fase offensiva. Quindi mi aspetto che Mou prepari qualche trappola per questo Napoli. La Roma è una squadra molto pratica, molto solida, regala poco agli avversari, gioca molto sulle posizioni e quando riparte, davanti ha sempre qualcuno che gli risolve le situazioni. È una squadra produttiva anche se non ha il gioco del Napoli. Secondo me il Napoli deve cominciare con Osimhen anche perché il calciatore deve riprendersi la sua leadership visto la sua assenza di questo periodo. Il Napoli ha tre soluzioni Osimhen, Raspadori e Simeone. Nessuna squadra in Italia ha queste tre opzioni. Secondo me il Napoli farà la classica partita proiettandosi in verticale”