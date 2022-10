Luca Telese: “Spalletti? Mi sembra più saggio, è diventato una giuggiola”

Luca Telese, giornalista e conduttore a LA7. ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale, alla trasmissione Un Calcio Alla Radio. “Ho visto un grande Napoli, una partita stupenda quella del Bologna, l’ho anche giocata in diretta da scommettitore incallito. Spalletti? Mi sembra più saggio, è diventato una giuggiola. A 60 anni, però, non si cambia. Quest’anno ci sono due campionati e non dovrebbe esserci un crollo. Quel Kim in difesa è di una sicurezza assurda, lo invidio molto, sarebbe da rapire e portarlo a Roma. Roma-Napoli com’è tatticamente? Ho visto le ultime due partite della Roma e del Napoli ed ho visto la Roma fare un catenaccio pazzesco contro la Sampdoria con palle che finivano in tribuna, non riesco proprio ad immaginare la partita. Però è la magia del calcio e la Roma contro le big si esalta. Zaniolo è involuto, Abraham è irriconoscibile, l’arma segreta era Dybala che è infortunato. De Laurentiis? Ha preso la società, l’ha rifondata, l’ha dato in mano agli uomini giusti, cosa gli si può dire? Kvara? Ha il gusto del dribbling di troppo. A volte sbaglia per egoismo”.