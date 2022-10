Koopmeiners, Atalanta: “Se vinci di goleada contro Liverpool e Ajax hai qualcosa di speciale”

Il centrocampista dell’Atalanta, Teun Koopmeiners, ha parlato a La Gazzetta dello Sport, sottolineando la qualità del Napoli. “Il primato del Napoli è meritato. La squadra di Spalletti sta mostrando un ottimo calcio. Se vinci di goleada anche in Champions contro Liverpool e Ajax hai qualcosa di speciale. Speriamo siano già vicino al top… Scudetto all’Atalanta? Perché no… Mi spiego meglio. Siamo appena all’inizio, può ancora succedere di tutto, ma qualsiasi atleta se le cose girano ed è convinto che ci siano margini di miglioramento, tende a guardare in alto e non in basso. Ma è anche vero che ci sono squadre più attrezzate di noi per stare in alto”.