Impallomeni: “Roma-Napoli? Spero sia uno spettacolo in campo”

A commentare le notizie del giorno a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l’ex calciatore e giornalista Stefano Impallomeni, che ha parlato di Roma-Napoli: “Speriamo sia uno spettacolo in campo, è ancora presto per decidere le sorti del campionato. E’ molto più importante per la Roma che per il Napoli. Mourinho e Spalletti sono due caratteriali, hanno un carisma diverso. Uno è un generale, l’altro un colonnello. Spalletti viene da una gavetta faticosa che punta a vincere qualcosa per cui ha lavorato una vita, lo Scudetto. Alla Roma ha vissuto un periodo fantastico, almeno il primo, è innegabile il valore di questo allenatore come la carriera di Mourinho. Lui dorme e sogna trofei. Se Di Lorenzo viene a fare superiorità in mezzo al campo, libera la fascia e lì la Roma deve colpire. E li mi aspetto Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra per imbucare lì. Altrimenti sul ritmo e la velocità per la Roma sarà sofferenza. Il Napoli è forte, è in uno stato di grazia e di forma. Mourinho è un allenatore che rispetta molto l’avversario e gioca anche guardando a questo. E’ uno che varia nel suo atteggiamento“.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com