Guberti, ex calc.: “Kvara? Si tratta di un fenomeno”

Stefano Guberti, ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” sulle frequenze di 1 Station Radio.

Kvara ha avuto un impatto devastante con il calcio italiano: qualche profilo simile del passato? “È impressionante ciò che ha dimostrato in così poco tempo. Si tratta di un fenomeno, non tutti hanno avuti un impatto simile. Mi viene in mente Ronaldo, un giocatore fuori da ogni logica. Ma l’approccio dì Khvicha è stato devastante, anche i compagni di squadra credono nelle qualità del ragazzo”.

L’approccio tecnico e umano di Spalletti è cambiato nel corso degli anni? “È sempre stato schietto e sincero. Dal punto di vista tecnico, ha subito qualche cambiamento rispetto a quando allenava la Roma. Attualmente ha la capacità di dare alle proprie squadre un’impronta più evidente. Sotto la sua gestione sono stati valorizzati tanti calciatori”.

È un vantaggio per il tecnico avere tante alternative in attacco in vista della gara della Roma? “Sicuramente sì. Il Napoli può fare tutto, perché ha un calciatore fisicamente impressionate come Osimhen, ma anche uno come Jack, il quale riesce ad legare bene con il centrocampo. Spalletti può contare su tante alternative valide per far male agli avversari”.