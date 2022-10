FOTO – Kvara si concede un momento di relax…e di “dissolvenza affusolata”

L’esterno del Napoli, Kvicha Kvaratskhelia, con la sua faccia da bravo ragazzo ha conquistato tutti, oltre che per le prodezze in campo, anche per la semplicità con cui vive le sue giornate. Ma ogni tanto un momento di relax se lo concede anche lui. Ed è tempo di sistemare il look, o forse nemmeno più di tanto. Il georgiano ha deciso di sistemare i capelli, anche se il suo taglio è quello che si può definire “dissolvenza affusolata”, semplicemente che inizia coi capelli più lunghi e finisce sulla nuca coi capelli corti, come mostra la foto postata sui social.