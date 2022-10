(Formazioni) Roma/Napoli, dubbio in attacco per Mou. Lozano favorito su Politano

Domenica sera allo stadio “Olimpico”, fischio d’inizio ore 20,45, la Roma sfiderà il Napoli nel big-match dell’undicesima giornata di campionato. L’allenatore dei giallorossi Mourinho dovrà fare a mano, tra gli altri anche di Wijnaldum e Dybala. In avanti Abraham parte in vantaggio rispetto a Belotti, alle sue spalle Pellegrini e Zaniolo. A destra ci sarà Zaleski che si occuperà di Kvaratskelia. Per gli azzurri invece Lozano avrebbe vinto il ballottaggio su Politano. A centrocampo, in caso di forfait di Anguissa, Ndombele favorito su Elmas. Infine in difesa gli ex della sfida Juan Jesus e Mario Rui.

Fonte: CdS