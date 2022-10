Daspo per cinque tifosi azzurri per le partite contro Ajax e Torino

Il Questore di Napoli ha adottato tre provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (daspo), per periodi dai 5 ai 10 anni, nei confronti di tre tifosi napoletani, un 23enne e due 37enni, con precedenti di polizia, denunciati per lesioni personali aggravate in quanto presunti responsabili di un’aggressione nei pressi di un bar di via dei Tribunali nei confronti di un tifoso olandese.

In particolare, la notte dello scorso 11 ottobre, prima dell’incontro di calcio Napoli-Ajax, disputatosi presso lo stadio Diego Armando Maradona. Ancora, nei confronti dei tre, per il medesimo episodio, sono stati adottati altrettanti provvedimenti di divieto di accesso ai pubblici esercizi o locali di pubblico trattenimento per due anni nelle strade in cui si sono svolti i fatti nonché di stazionare nelle loro immediate vicinanze. Infine, altri due daspo, della durata di un anno, sono stati emessi nei confronti di due tifosi napoletani, entrambi 25enni, che, in occasione dell’incontro di calcio Napoli-Torino, erano stati denunciati uno per violenza nei confronti di uno steward e l’altro per scavalcamento. NapoliToday