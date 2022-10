Carnevale: “Spalletti, al momento, come sceglie, sceglie bene!”

Andrea Carnevale, dirigente dell’Udinese ed ex attaccante del Napoli e della Roma, è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro.

“Roma-Napoli quanto vale? Un valore altissimo, nel senso che il Napoli in questo momento è primo in classifica meritatamente. Sarà una partita molto bella, ho indossato entrambe le maglie e chiunque, io compreso, vorrebbe giocarla ancora oggi. Il Napoli oggi è la squadra più forte in campo nazionale e internazionale, sta meravigliando tutti, ma non sono stupito dal fatto che sia primo in classifica. Mourinho come se la giocherà? Chi non vorrebbe battere questo bellissimo Napoli di questo periodo? E quindi mi aspetto una Roma che utilizzerà tutti i mezzi per farcela. I giallorossi stanno facendo molto bene, sono quarti in classifica, mancano due giocatori molto importanti come Wynaldum e Dybala e questo è ovviamente un vantaggio per il Napoli. Attualmente poi gli azzurri sono superiori in maniera netta alla Roma per quello che hanno dimostrato. Raspadori o Osimhen? In questo momento Spalletti deve solo sorridere, ha l’imbarazzo della scelta, Osimhen dà profondità, Raspadori è un piccolo fuoriclasse, sa fare gol da tutte le parti. Come sceglie fa bene. Io forse partirei con la stessa formazione vista contro il Bologna, Lozano, Raspadori e Kvara in attacco e poi magari Osimhen nella seconda parte della gara, ma è solo un mio pensiero personale. Magari gioca Osimhen dall’inizio e farà molto male, anche se la difesa della Roma è molto solida e forte, difficile da scardinare”.