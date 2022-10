C. Esposito, all. ed ex giocatore: “Ha vinto poco in Italia, ma questo biennio è….”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Carmine Esposito, allenatore ed ex giocatore: “Nella Capitale hanno tanta paura di Luciano, ne sono sicuro. Spalletti sta dimostrando che il suo Napoli è inarrestabile. A Roma avranno un buon ricordo di lui, parentesi Totti a parte, ma mi aspetto tanti applausi per lui all’Olimpico. Lo dicevo dall’inizio: dopo l’addio di certi personaggi, questo sarebbe stato l’anno in cui Luciano avrebbe plasmato la squadra a sua immagine e somiglianza. C’è un grande gruppo. Luciano è uno degli allenatori più importanti in Europa e lo è sempre stato. E’ uno preparato, pignolo e si aggiorna sempre. L’anno giusto per lo Scudetto? Luciano ha vinto poco in Italia, ma questo è il biennio giusto per raggiungerlo. Non deve dimostrare niente a nessuno, ma se lo meriterebbe. Il Napoli è una goduria quest’anno. L’abbondanza in attacco? Luciano li sta gestendo in maniera eccezionale, si sentono tutti coinvolti. In questo ci sa fare benissimo, tiene il gruppo come pochissimi in Europa. Chi non gioca non mette mai il broncio, anzi”.

Fonte: Radio Punto Nuovo