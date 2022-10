“Mourinho predica bene e razzola male“. Sono queste le parole che Giuseppe Bruscolotti, ex difensore del Napoli, usa per descrivere l’allenatore della Roma in un’intervista a Tuttosport: “Attira giustamente l’attenzione su di sé per scaricare la tensione, non credo sia l’allenatore che punti ad affrontare il Napoli a viso aperto, anche perché sarebbe un grosso rischio. Immagino giochi sulle ripartenze“.

