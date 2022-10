Anguissa ci sarà per la sfida contro la Roma? Dopo i problemi fisici accusati contro l’Ajax, il centrocampista camerunense prova un recupero lampo per esserci nella trasferta dell’Olimpico. Oggi ha svolto una parte dell’allenamento in gruppo e sarà decisiva la rifinitura di domani per capire se sarà convocato o meno da Spalletti, che non vuole correre rischi.

Fonte: Il Mattino