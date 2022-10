A. Perillo, giornalista: “Nessuno in Italia può dirsi abbondante come lui”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Antonello Perillo, giornalista: “Contro la Roma è sempre un impegno particolare, ma il Napoli resta superiore. Gli azzurri sono la squadra più esaltante e dominante della Serie A. Detto questo, sono sicuro che Mourinho costruirà una gabbia particolare per Lobotka e Kvaratskhelia, sono molto curioso. Chi in attacco? E’ davvero difficile scegliere in questo momento. Ho apprezzato molto che la società ha dato tanto a Spalletti: nessuno in Italia può dirsi abbondante come il Napoli in attacco. Partirà Osimhen titolare, però, ho questa sensazione. Anguissa? Non è insostituibile, Kvara e Lobotka lo sono. Detto questo, il camerunense è comunque un regista aggiunto della squadra ed è un elemento preziosissimo”.

Fonte: Radio Punto Nuovo