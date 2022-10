WOMEN CHAMPIONS – A.s. Roma-Slavia Praga, formazioni ufficiali. Due novità per coach Spugna

Questa sera alle ore 21,00 allo stadio “Francioni” di Latina si giocherà la gara d’esordio di Women Champions tra l’A.s. Roma e lo Slavia Praga. Per il coach delle giallorosse Alessandro Spugna schiererà in campo Haavi al posto di Lazaro. Panchina per Serturini e Glionna. Ecco le formazioni ufficiali.

ROMA (3-5-2): Ceasar; Linari, Wenninger, Minami; Bartoli, Andressa, Giugliano, Greggi, Haavi; Haug, Giacinti

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Lukasova; Vesella, Necidova, Bartovicova, Khyrova; Surnovska, Krejcirickova; Divisova, Szewleczkova, Cerna; Kozarova.

La Redazione