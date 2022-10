Una città divisa e lui resta ancora l’uomo dell’ addio del Pupone

L’uomo non cerca vendette. Luciano Spalletti lo ripete sempre: a Roma non sarò mai un nemico. Non è stato facile dimenticare eppure sono ormai passati cinque anni. Alla fine una città divisa nel gioco perverso del “tu con chi stai?”. Ha fatto tanto nel club giallorosso, è stato quello che è rimasto seduto per più tempo su quella panchina negli ultimi 25 anni, ma per molti r esta l’uomo dell’addio del Pupone. Un marchio. Cosa che Spalletti non ha mai mandato giù. E’ stato lasciato solo a difendere il suo lavoro e ha scelto la legittima difesa facendo quello che doveva fare. Lui fa sempre quello che deve fare. Come ha fatto a Napoli appena arrivato e come sta facendo adesso. «Ci sono io», sembra dire a raffica il tecnico di Certaldo. Come in questa estate dello scontento, quando è stato lui ogni volta a mettere la faccia con quel «vi farò innamorare di nuovo del Napoli» che sembrava per molti una specie di eresia. Spalletti e il Napoli, Spalletti e la Roma. Due vite. Quell’ultimo anno nella Capitale ha cambiato per sempre la sua percezione del mestiere di allenatore: ha recitato la parte del cattivo, quello che neppure parlava al capitano. Forse, neppure era vero. Ma chissà se col tempo Totti ha capito che è sempre così, non è stata mica colpa di Spalletti: quando vedi la nave che parte senza di te, realizzi che non hai più mari. E se sei stato a lungo il capitano di quel viaggio ti senti un escluso e dai la colpa al mondo. Quando non c’è colpa.

Il Mattino