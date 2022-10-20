CalcioNews

Ufficiale, Serie B – Gli arbitri della 10^: Ghersini per il Benevento

By Gabriella Calabrese
0

Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 10ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 22 ottobre.

 

BRESCIA – VENEZIA   h. 14.00

PAIRETTO

MASTRODONATO – MIELE D.

IV:      ANDREANO

VAR:     RAPUANO

AVAR:       LONGO S.

 

COMO – BENEVENTO    h. 14.00

GHERSINI

BINDONI – LAUDATO

IV:      MILONE

VAR:     BANTI

AVAR:       LIBERTI

 

FROSINONE – BARI      h. 14.00

PERENZONI

IMPERIALE – CAVALLINA

IV:       CAVALIERE

VAR:      DI MARTINO

AVAR:       MUTO

 

REGGINA – PERUGIA    h. 14.00

MERAVIGLIA

MORO – MINIUTTI

IV:     LUONGO

VAR:     DIONISI

AVAR:     AFFATATO

 

SPAL – COSENZA    h. 14.00

AYROLDI

ROCCA – CORTESE

IV:      COSTANZA

VAR:     MARINI

AVAR:     LOMBARDI

 

SUDTIROL – PARMA    h. 14.00

GUALTIERI M.

GALETTO – MASSARA

IV:     SCARPA E.

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:      BACCINI

 

TERNANA – GENOA    h. 16.15

DOVERI

TRINCHIERI – FONTEMURATO

IV:     BONACINA

VAR:     DI PAOLO

AVAR:     MACADDINO

 

PALERMO – CITTADELLA    Domenica 23/10 h. 16.15

GIUA

MOKHTAR – FIORE

IV:     DI CICCO

VAR:      MINELLI

AVAR:       BOTTEGONI

 

PISA – MODENA    Domenica 23/10 h. 16.15

GARIGLIO

SCARPA – GUALTIERI C.

IV:       TARICONE

VAR:      PEZZUTO

AVAR:      CAPALDO

 

ASCOLI – CAGLIARI     Lunedì 24/10 h. 20.30

AURELIANO

BERTI – VIGILE

IV:     ANGELUCCI

VAR:     SACCHI

AVAR:      FELICIANI

Potrebbe piacerti anche
News

UFFICIALE – L’Aia per la delicata gara Roma/Napoli affida il fischietto…

Calcio

Ufficiale, Serie A – Gli arbitri dell’11^: Atalanta/Lazio ad Abisso

News

Fedele: “Napoli favorito a Roma, con Kvara si gioca in 12 contro 11”

Calcio

Spalletti, un esame doppio: l’Olimpico da ex, e Mou

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato.