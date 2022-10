Ufficiale – Polonia, c’è anche Zielinski nei pre-convocati per il Mondiale!

Piotr Zielinski e non solo, c’è tanta Serie A nella lista dei 47 pre-convocati per il prossimo Mondiale in Qatar della Polonia. Il Ct polacco, Czesław Michniewicz, ha ufficialmente diramato l’elenco dei giocatori che potranno prendere parte alla massima competizione calcistica, in programma a Novembre.

Ecco la lista completa:

Portieri: Dragowski (Spezia Calcio), Grabara (FC Copenaghen), Majecki (Cercle Brugge), Skorupski (Bologna FC), Szczesny (Juventus FC).

Difensori: Bednarek (Aston Villa FC), Bereszynski (UC Sampdoria), Bochniewicz (sc Heerenveen), Cash (Aston Villa FC), Dawidowicz (Hellas Verona), Glik (Benevento Calcio), Gumny (FC Augsburg), Helik (Huddersfield Town FC), Jedrzejczyk (Legia Varsavia), Karbownik (Fortuna Duesseldorf), Kedziora (Dinamo Kiev), Kiwior (Spezia Calcio), Kun (Rakow Częstochowa), Nawrocki (Legia Varsavia), Puchacz (FC Union Berlino), Reca (Spezia Calcio), Wieteska (Clermont Foot 93), Zalewski (AS Roma).

Centrocampisti: Bielik (Birmingham City), Dziczek Gliwicki (KS Piast Gliwice), Frankowski (RC Lens), Goralski (VfL Bochum), Grosicki (Pogoń Szczecin), Jozwiak (Charlotte FC), Kaminski (VfL Wolfsburg), Klich (Leeds United), Kozlowski (SBV Vitesse Arnhem), Krychowiak (Al Shabab Riyadh), Linetty (Torino FC), Legowski (Pogoń Szczecin), Piotrowski (Ludogorets), Skins (Lech Poznan), D. Szymanski (AEK FC), S. Szymanski (Feyenoord Rotterdam), Zielinski (SSC Napoli), Zurkowski (ACF Fiorentina).

Attaccanti: Buksa (RC Lens), Kownacki (Fortuna Duesseldorf), Lewandowski (FC Barcellona), Milik (Juventus), Piatek (US Salernitana 1919), Swiderski (Charlotte FC).