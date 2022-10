Scarlato: “Pensare che non avevamo neanche i palloni!

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gennaro Scarlato, allenatore

“Il Napoli? Quando giocavo io era molto difficile pensare che quello che sta accadendo ora potesse realmente accadere. Non avevamo neanche i palloni. Stiamo parlando di una squadra che sta facendo cose incredibili non solo in campionato, ma anche in Europa. Vanno fatti i complimenti alla società. Ho avuto modo di incontrare Fabio Cannavaro qui al Benevento, anche se non abbiamo avuto modo di confrontarci su tante cose. Fa piacere avere in società una persona così. Di Lorenzo capitano? Io penso che negli ultimi anni sia stato uno dei migliori sia in Nazionale che con il Napoli. È un giocatore che sembra abbia preso a cuore questa situazione e sta diventando un giocatore importante, forse già lo è. L’insidia maggiore che può incontrare il Napoli contro la Roma? Mourinho è molto bravo nel preparare determinate situazioni. Io credo che il Napoli sia diverso rispetto agli altri anni, è molto più consapevole dei propri mezzi e la forza è ottimale. La Roma ha attraversato periodi altalenanti. Il consiglio che posso dare ai giocatori è quello di stare sereni. Io penso che l’allenatore debba fare solo pensieri sulla propria squadra cercando di ottenere il massimo e qualora dovesse incappare in un risultato negativo dovrebbe essere bravo a resettare e far ripartire con la squadra”.