Onofri (All.): “Kim in Turchia l’ho visto giocare anche a destra e non mi è sembrato male”

L’ex difensore Claudio Onofri è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

«Kwaratskhelia non è ancora un fuoriclasse ma mi sono sbagliato riguardo la sua valutazione. Io l’avevo giudicato solo un ottimo giocatore ma in realtà è ancora di più. Potenzialmente è un fuoriclasse. Kim in Turchia l’ho visto giocare anche a destra e non mi è sembrato male. Il Napoli ha una rosa importantissima e tutti hanno un livello alto; quindi per un centrale di difesa non fa molta differenza giocare un po’ più o destra o un po’ più a sinistra. Merito a Spalletti che cerca sempre nuove soluzioni, anche nella fase difensiva. Mi sembra che oggi nel Napoli ci sia un’alchimia perfetta. E’ la situazione ideale per arrivare al massimo dei risultati».