In casa Napoli si pensa alla sfida contro la Roma, ma anche al tema rinnovi si cerca di accontentare mister Spalletti. Uno dei calciatori è certamente Andrè Frank Zambo Anguissa come riporta su twitter il giornalista Nicolò Schira. “Il #Napoli è in trattative avanzate per prolungare il contratto di Frank Zambo #Anguissa fino al 2027 con aumento dello stipendio a 2,7M€/anno + bonus”.

La Redazione