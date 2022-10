UFFICIALE – Massimo Rastelli è il nuovo tecnico dell’Avellino

Massimo Rastelli è il nuovo allenatore dell’Avellino. Il tecnico partenopeo torna in panchina dopo oltre un anno, dopo la negativa esperienza col Pordenone e si lega al club irpino con un biennale fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo di altri due anni in caso di ritorno in B.

Rastelli, che il prossimo 27 dicembre compirà 54 anni, torna ad Avellino dopo 7 anni. In Irpinia dal 2012 al 2015 ottenne una promozione in serie B, una salvezza in cadetteria ed una semifinale playoff-promozione in Serie A.

Così come comunicato dal club irpino sul sito ufficiale, lo staff tecnico del mister sarà composto dal viceallenatore Dario Rossi, dal preparatore atletico Fabio Esposito e dal collaboratore tecnico Marco Cossu. Restano invariate le figure del responsabile performance Pietro La Porta e del preparatore dei portieri Angelo Pagotto, già presenti con la precedente gestione-Taurino e il brevissimo interregno di Biancolino.