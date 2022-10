Marazzina: “Napoli è sicuramente la favorita, tutto dipende da una cosa”

ha intervistato, ex giocatore ed attuale allenatore, facendo il punto su alcune delle sue ex squadre e sulla Serie A.

Massimo, chi vedi come favorita alla vittoria finale della Serie A?

“Ad ora, il Napoli è sicuramente la favorita. Tutto dipenderà però da come riusciranno a far coesistere tutti gli impegni in programma e le forze a disposizione. Per continuare a questi livelli devono sperare che nessuno dei giocatori che stanno attualmente facendo la differenza si facciano male e soprattutto che tengano questo standard per tutto l’anno. Non sarà un compito facile per Spalletti”.