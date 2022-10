Marangon: “Sulla carta le assenze del Napoli pesano di più”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luciano Marangon, ex giocatore di Napoli e Roma: “Per chi tiferò tra Roma-Napoli? Per chi merita (ride ndr)! Mai come quest’anno, però, vorrei che il Napoli portasse a casa lo Scudetto. Per quello che è stato il percorso di questa squadra, spero possa arrivare primo. Un briciolo in più, forse, sono affezionato più alla piazza di Napoli che a quella di Roma. Che vinca il migliore, però, così non facciamo torto a nessuno. Le assenze? Sulla carta pesano più il Napoli, mentre la Roma ne ha di diverse. Dybala è un giocatore importante per i giallorossi, anche se nei match importanti spariva un po’. Almeno nella sua esperienza alla Juventus. Sarà una gara aperta, questo è sicuro. Questo Napoli ha tanti punti di forza, mi ricorda tanto il mio Verona, quello dello Scudetto. Raspadori e Paolo Rossi? È un ragazzo di prospettiva, ha la velocità di Paolo negli ultimi metri… E’ sbagliato però fare paragoni così importanti all’inizio della sua carriera. Tra qualche anno, se farà quello che ha fatto Paolo, allora potremo fare confronti. In certe cose è indubbio che gli assomigli, sicuramente”.