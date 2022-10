Il Mattino – Osimhen torna titolare contro la Roma

Victor Osimhen, ha fame di gol ed lo stop per infortunio lo ha reso ancora più famelico. Come sottolinea oggi IL Mattino, sarà lui a prendere la scena in attacco per la prossima di campionato, domenica contro la Roma. “Fategli largo. Arriva Victor. I supplenti per un po’ hanno quasi iniziato a crederci, anche se in cuor loro sanno bene che l’ordine naturale delle cose è un altro. Però, dato che l’assenza del professore o del titolare della cattedra, si protrae da un sacco, un pensierino era pure lecito. Niente da fare. In queste ore quasi tutto viene spazzato via: dubbi, illusioni, speranze precarie. Osimhen torna titolare con la Roma. Rispettando, per l’appunto, l’ordine naturale delle cose. All’Olimpico va di scena il primo Napoli di questa stagione, quello possente che ruota attorno al nigeriano che non sembra conosce soste. Certo, Raspadori è uno straordinario piano B. Ma ora occorre dare strada a mister 140 milioni (quello che De Laurentiis voleva dal Manchester United per dire di sì allo scambio con Cristiano Ronaldo)”.