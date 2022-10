Fedele: “Napoli favorito a Roma, con Kvara si gioca in 12 contro 11”

Enrico Fedele, ex dirigente sportivo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TeleVomero sul prossimo big-match di Serie A tra Roma e Napoli.

Ecco le sue parole:

“Non sono assolutamente preoccupato dalla Roma, è una squadra che confida molto nella possanza fisica difensiva e da qualche strappo di Abraham e Zaniolo. E’ una squadra molto difensiva che vedo lenta in mezzo al campo e gioca addosso. Quindi il Napoli deve sbagliare molto e la Roma non deve sbagliare, ma c’è una bella differenza tra le due squadre. Come fa il Napoli a non vincere a Roma? Deve sbagliare i gol, deve fare autogol e due rigori.

Napoli favorito per lo scudetto? Il Napoli è una squadra che propone delle manovre offensive come nessuno. Nel Milan può segnare Leao e ogni tanto qualcun altro, nell’Inter Lautaro e se non gioca Lukaku non segna, nella Juve se non segna Vlahovic non segna, la Roma se non segnano Abraham e Zaniolo, e non stanno segnando, non segna se non su calcio di rigore, la Lazio ha avuto l’infortunio di immobile. Nel Napoli segnano tutti, ha una batteria d’attacco d’armi leggere, a parte Kvara che con lui si gioca 12 contro 11, ha l’animalone Osimhen e Lozano, ha le incursioni di Zielinski, ha trovato qualche gol da calci da fermo dei difensori. Quindi il Napoli ha variabili e tante soluzioni offensive.

Ci sono però anche delle cose negative. In 14 partite il Napoli ha preso 11 volte gol, tre gol tra Cremonese e Bologna che lottano per la retrocessione. Non ha ancora affrontato grandi squadre, tranne Milan e Lazio, quindi il bello deve ancora venire. Ha battuto anche Liverpool e Ajax in Champions? Il calcio del Napoli è un calcio europeo, perché a differenza delle italiane che marcano addosso in Europa ci sono degli ampi spazi dove il Napoli non ha eguali. Proprio per questo credo che quest’anno il Napoli possa andare avanti fino ad un certo punto in Champions”.