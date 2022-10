Sarà una sfida di alta classifica e potrebbe esserlo ancora di più secondo i numeri. Roma-Napoli è il prossimo big match domenica della squadra di Spalletti e secondo i numeri, giallorossi e azzurri sono le squadre più in alto in classifica in considerazione degli “Expected Points”, ovvero i punti che le squadre dovrebbero avere secondo le occasioni raccolte di partita in partita. Gli azzurri vanno ben oltre il dato accumulato, peggio fa invece la squadra di Mourinho.

Il Mattino