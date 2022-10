COPPA ITALIA – Cremonese-Modena 4-2 (d.t.s), saranno i grigiorossi gli avversari del Napoli agli ottavi

Questo pomeriggio allo stadio “G. Zini” di Cremona, si è giocato il match dei trentaduesimi tra i padroni di casa e il Modena. Il match ha una svolta a metà del primo tempo con il doppio giallo per i “canarini” ai danni di Magnino. La gara vive però sul filo dell’equilibrio con i lombardi che la sbloccano nella ripresa con il colpo di testa di Okereke. La Cremonese raddoppia con Gyan che ribadisce in porta la punizione calciata da Baez. La gara però ha un epilogo incredibile. Il Modena accorcia le distanze con Diaw su rigore e poi lo stesso attaccante degli emiliani pareggia su palla recuperata da Hendry. Nei tempi supplementari arrivano le due reti decisive della squadra di Alvini, doppietta del terzino Sernicola, entrambi imparabili per Seculin. Sarà la Cremonese l’avversaria del Napoli agli ottavi di finale, probabilmente al “Maradona” e si disputerà tra l’11 e il 18 Gennaio del 2023.

🏆 Ottavi di finale di #CoppaItaliaFrecciarossa, affronteremo la Cremonese.https://t.co/uLyG21L8fC — Official SSC Napoli (@sscnapoli) October 20, 2022

CREMONESE-MODENA 4-2 (0-0)

RETI: 77′ Okereke (C), 84′ Afena-Gyan (C), 89′ Diaw (M), 90′ Diaw (M), 111′ Sernicola (C), 120′ Sernicola (C)

CREMONESE (4-2-3-1): Sarr; Ghiglione (58′ Hendry), Aiwu, Vasquez (78′ Sernicola), Quagliata; Escalante, Acella (58′ Ascacibar); Baez (58′ Okereke), Milanese (67′ Afena-Gyan), Buonaiuto (115′ Castagnetti); Tsadjout. A disp.: Carnesecchi, Saro, Valeri, Pickel, Bianchetti, Meite, Ndiaye, Dessers, Zanimacchia. All.: Massimiliano Alvini

MODENA (4-3-2-1): Seculin; Oukhadda, De Maio, Piacentini, Ponsi; Duca (74′ Pergreffi), Magnino, Renzetti (61′ Marsura); Mosti (74′ Gerli), Giovannini (61′ Armellino); Bonfanti (45′ Diaw; 98′ Falcinelli). A disp.: Narciso, Gagno, Tremolada, Falcinelli, Silvestri, Azzi, Coppolaro. All.: Attilio Tesser

ARBITRO: Sig. Daniele Paterna della sezione di Teramo (Assistenti: Sig. Fabio Schirru di Nichelino e Gianluca Sechi di Sassari. Quarto uomo: Sig. Ermanno Feliciani di Teramo). Var: Sig. Davide Ghersini di Genova. A-Var: Sig. Giovanni Baccini di Conegliano.

NOTE:

AMMONITI: De Maio (M), Vasquez (C), Buonaiuto (C), Armellino (M) Escalante (C)

ESPULSI: Magnino (M) al 22′ pt per doppia ammonizione

ANGOLI: 7-2

RECUPERI: 1′ ; 4′ – 3′ ; 0′

A cura di Alessandro Sacco