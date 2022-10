CANALE 8 – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Primi segnali incoraggianti di Alastuey. La Primavera ora all’esame Atalanta”

Nel corso di Canale 8, durante la trasmissione “Linea calcio”, condotto da Silver Mele, è intervenuto il direttore de ilnapolionline.com Alessandro Sacco. “Il Napoli Primavera in campionato ha ottenuto un pareggio sul campo di Vercelli contro il Torino. Protagonista Boffelli che ha parato il rigore nella ripresa e per gli azzurrini il pari di Acampa. Ieri pomeriggio invece la squadra di Frustalupi batte per 4-1 la Salernitana. Primi segnali incoraggianti per Alastuey, il classe 2003 del Barcellona autore di un gol e diverse belle giocate. Il ragazzo viene dalla cantera degli spagnoli dove sono cresciuti i vari: Xavi, Iniesta, Pedri, Gavi e Sergi Roberto. Adesso in campionato il Napoli affronterà l’Atalanta, un’altra società che sa far crescere i grandi talenti, uno su tutti Kulusevski. Ancora minutaggio per Alastuey e non si esclude l’inserimento di Noah Mutanda, classe 2005 dallo Shalke 04. Infine complimenti a Nikita Contini che ha parato il rigore decisivo e trasformato nel successo della Samp in Coppa Italia contro l’Ascoli”.

La Redazione