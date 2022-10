CALCIO FEMMINILE – Sabato mattina sorteggio gironi mondiali. L’Italia in seconda fascia

Sabato mattina alle ore 8,30 ad Auckland ci sarà il sorteggio della fase a gironi dei prossimi mondiali che si svolgeranno in Australia e Nuova Zelanda nel 2023. L’Italia del c.t. Bertolini punterà a confermarsi dopo i quarti di tre anni fa in Francia. Nell’urna sono in seconda fascia e c’è il rischio di un sorteggio non semplice. Ecco le 4 fasce.

FIFA WOMEN’S WORLD CUP 2023 – LE FASCE DEL SORTEGGIO

URNA 1

Nuova Zelanda

Australia

Stati Uniti

Svezia

Germania

Inghilterra

Francia

Spagna

URNA 2

Canada

Paesi Bassi

Brasile

Giappone

Norvegia

ITALIA

Cina

Corea del Sud

URNA 3

Danimarca

Svizzera

Irlanda

Colombia

Argentina

Vietnam

Costa Rica

Giamaica

URNA 4

Nigeria

Filippine

Sudafrica

Marocco

Zambia

Vincente Gruppo A playoff

Vincente Gruppo B playoff

Vincente Gruppo C playoff

Fonte: figc.it